Aktüel haberler (14.02.2022)

Man. United'ın yıldızı Cristano Ronaldo'ya ev işleri yasak... Ünlü yıldızın sevgilisi Georgina Rodriguez, sakatlık riskine karşılık Portekizli futbolcunun evde ampül değiştirmesini kesin olarak yasakladı.



Almany'da Freiburg-Mainz maçının hakemi Deniz Aytekin konuk ekibin ofsayttan attığı golü geçerli saydı. Aytekin "El var mı yok mi diye odaklandık. Ofsaytı kaçırdık. Can sıkıcı bir durum. Özür diliyorum" dedi.

Lakers'ın yıldızı LeBron James, takımının GS Warriors'a 117-115 kaybettiği maçta 26 sayı attı. LeBron 44 bin 152 sayıya ulaşarak tüm zamanların en skorer ismi (44 bin 149) Kareem Abdul-Jabbar'ı solladı.

NBA'de iki Türk yıldızı karşı karşıya getiren maçta Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philedelphia, Cedi'li Cleveland'ı 103-93'lük skorla mağlup etti. Furkan maçı 9 sayı ile tamamladı. Cedi ise 12 sayı üretti

Getafe'nin Atletico Madrid'e 4-3 kaybettiği maçta Enes Ünal 2 defa fileleri havalandırdı. Sezona kötü başlayan ve forma giydiği 10 haftayı boş geçen 24 yaşındaki forvet son 13 maçta ise 11 defa fileleri sarstı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea, Palmeiras'ı uzatmalarda 2-1'lik skor ile devirmişti. İngiliz devi teknik direktörlüğe Thomas Tuchel'i getirdiğinden bu yana (1 yılda) Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmayı başardı.



Voleybolda Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda PTT'yi set vermeden geçti: 3-0. Eczacıbaşı, 83 dakika süren mücadelenin setlerini; 25-19, 26-24 ve 25-22 aldı. Günün diğer sonuçları ise şöyle: Aydın BŞB-Yeşilyurt: 3-0, Sarıyer Bld.-Bolu Belediye: 3-0.



Championship'tee şampiyonluk kovalayan Fulham'ın forveti Alekansdar Mitrovic inanılmaz bir sezon geçiriyor. 27 yaşındaki golcü 28 maçta fileleri tam 31 defa sarstı. Sırp yıldız lig rekoru kırdı. Daha ligde 16 maç olduğu düşünülürse Aleksandar Mitrovic'in gol sayısını tahmin edebilen çıkmıyor.