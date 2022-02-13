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Son dakika spor haberleri: Berkin Usta Pekin Kış Olimpiyatları'nda 43. oldu

Son dakika spor haberleri... Çin'in başkenti Pekin'de organize edilen 2022 Kış Olimpiyatları'nda ülkemizi Erkekler Alp Disiplini Büyük Slalom'da temsil eden Berkin Usta, 89 sporcu arasında 43. oldu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 14:20 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 14:23
Son dakika spor haberleri: Berkin Usta Pekin Kış Olimpiyatları'nda 43. oldu

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli takım sporcusu Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda büyük slalomda Türkiye'yi temsil etti. Erkekler Alp Disiplini Büyük Slalom'da yarışan Berkin Usta, ilk inişinde 89 sporcu arasında 1.17.91'lik derecesiyle 45. olurken, ikinci inişinde de 1.24.81'lik derece elde etti. Berkin Usta, toplamda 2.42.72'lik derecesiyle ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında 43. sırada yer aldı.

Milli sporcu, 16 Şubat Çarşamba günü Erkekler Slalom yarışında ilk inişini TSİ 05.15'te gerçekleştirecek. TSİ 08.45'te ise ikinci inişini yapacak.

Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında ayrıca 16 Şubat Çarşamba günü TSİ 12.00'de Ayşenur Duman ve Özlem Ceren Dursun, Kadınlar Kayaklı Koşu Takım Yarışı'nda ülkemizi temsil edecek.

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