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Özel sporculardan Covid 19’a yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua

Avrupa ve Dünya Şampiyonu özel sporcular Covid 19’a yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua videosu yayınladı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2022 Pazar 10:30
Özel sporculardan Covid 19’a yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a dua

Dünya Şampiyonu Özel sporcu İrem Öztekin, Ali Topaloğlu Dilara Çevik ile Avrupa Şampiyonu Özel sporcu İrem Merve Uzun, İrem Emirhan Akçakoca, Münevvere Yılmaz, İrem Salih Öztankal, Kardelen Demir ve diğer özel sporculardan Abdullah Emre Kara, Hülya Zeynep Akçay Eymen Tokmakları Covid 19'a yakalanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için dua videosu yayınladı. Yayınladıkları videolarda Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a acil şifalar dileyen özel sporcular Erdoğan çiftine bir an önce sağlıklarına kavuşma temennisinde bulundular.

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