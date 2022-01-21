Bileği dünyada bükülmeyen 15 yaşındaki şampiyon: Esra Akbaş

Dünya bilek güreşi şampiyonu unvanını 15 yaşında alan milli sporcu Esra Akbaş, "Şampiyon olacağınıza inanmalısınız ki başarabilesiniz." tavsiyesinde bulundu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te 29 Kasım-03 Aralık 2021'de düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda yaş grubunda sağ kolda dünya birincisi ve sol kolda dünya üçüncüsü olan Esra Akbaş ile kendisini branşa yönlendiren beden eğitimi öğretmeni Hasan Doğan, şampiyonluğa uzanan süreci değerlendirdi.

Bilek güreşine başlamasının ardından katıldığı ilk il şampiyonasında iki kolda da birincilik elde ettiğini dile getiren Esra, "Bu başarının ardından devam etmek istedim. Antrenmanlar, yarışmalar, bilek güreşini giderek çok sevdim. Spor insanın hayatını düzene sokuyor. Beslenme düzeni olsun uyku düzeni olsun benim için artıları çok fazla oldu." diye konuştu.

Okul ile sporu birlikte götürmenin zor olduğunu ancak bir kere düzene girince de gerisi geldiğini ifade eden Esra, haftada 3-4 gün 2 şer saat antrenman yaparak çalıştığını dile getirdi.

"SORUMLULUK HİSSEDİYORDUM"

Dünya şampiyonası müsabakaları sırasında çok gergin olduğunu aktaran Esra, "Sorumluluk hissediyordum. Ailemin, arkadaşlarımın üzerimde inançları vardı, bana güveniyorlardı." dedi.

Karşılaşacağı rakiplerin maçlarını izleyip taktiklerine baktığını ifade eden Esra, "Endişelendim ama o an kendinize güvenmeniz de gerekiyor. Şampiyon olacağınıza inanmalısınız ki başarabilesiniz." değerlendirmesini yaptı.

Şampiyonluğun ardından Türkiye'ye döndüğünde "büyük bir gururla" karşılandığını vurgulayan Esra, şöyle devam etti:

"Onlara bu gururu yaşatabilmek çok mutluluk verici. Arkadaşlarım isim takmadı ama bilek güreşi yapmak isteyenler oluyor. Ailem sonuna kadar destekledi. Bilek güreşine iyi ki başlamışım diyorum. Hedefim dünya şampiyonluğunu korumak. Bence her insan bir sporla ilgilenmeli. Spora başladığınız zaman hayatınızda çok şey değişiyor. Çok güzel anılar biriktiriyorsunuz. Bilek güreşi için erkeklere özel gibi duruyor ama öyle değil, kızlar istiyorsa neden olmasın."

"BİLEĞİ ÇOK GÜÇLÜYDÜ"

Milli sporcuyu bilek güreşine yönlendiren beden eğitimi öğretmeni Hasan Doğan, ilk etapta Esra Akbaş'ın kol gücünü test ettiğini dile getirdi.

Yaptığı test sonucunda Esra'nın yapabileceğine karar verdiğini dile getiren Doğan, şunları söyledi:

"Esra'nın bileği çok güçlüydü, yapabileceğini düşündüm. Devamını da getireceğini düşünüyorum. Esra çok sevdi branşı, başlarken bu şevk yoktu, zamanla çok sevdi. Ne yapacağını başta bilmiyordu çok küçüktü. Başarı elde ettikçe büyüdü. Sporu yaş olarak çok aşağılara çekmemiz gerekiyor. Tüm çocuklarımız için bunu yapmalıyız. Sporu alışkanlık, yaşam biçimi haline getirmeliyiz."