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Kontenjan müjdesi

Spor Bakanı Dr. , milli sporcu bursunda, "2 bin 971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcularımızın, gençlerimizin hizmetine dahil etmiş oluyoruz." açıklamasını yaptı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 23:54 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Kontenjan müjdesi
, 52 vakıf üniversitesi ve Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerde milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlayan mutabakat metninin ardından dün 11 okul ve 3 ile daha mutabakat imzaladı. Spor Bakanı , bakanlıkta düzenlenen, protokol töreninde yaptığı konuşmada, milli sporcu bursunun kapsamını genişlettiklerini belirterek, "2 bin 971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcularımızın, gençlerimizin hizmetine dahil etmiş oluyoruz. Hiçbir yeteneği heba etmeyeceğiz. Sporcularımızın çift kariyer yapmalarının önünde bundan sonra hiçbir engel kalmayacak" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, çalışmanın en başından beri bu konuya dahil olması ve süreci anbean takip etmesinin 'ın sporculara ve gençlere verdiği önemi bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.
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