Kontenjan müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 52 vakıf üniversitesi ve Özel Öğretim Derneğine bağlı özel okul ve kolejlerde milli sporculara yüzde 100 burs imkanı sağlayan mutabakat metninin ardından dün 11 okul ve 3 özel öğretim derneği ile daha mutabakat imzaladı. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlıkta düzenlenen, protokol töreninde yaptığı konuşmada, milli sporcu bursunun kapsamını genişlettiklerini belirterek, "2 bin 971 kontenjanı daha Türk sporunun, sporcularımızın, gençlerimizin hizmetine dahil etmiş oluyoruz. Hiçbir yeteneği heba etmeyeceğiz. Sporcularımızın çift kariyer yapmalarının önünde bundan sonra hiçbir engel kalmayacak" diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, çalışmanın en başından beri bu konuya dahil olması ve süreci anbean takip etmesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporculara ve gençlere verdiği önemi bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.