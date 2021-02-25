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için seyirci kararı nisanda verilecek!

Son dakika spor haberleri... Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), pandemi nedeniyle bu yılın temmuz ayına ertelenen ve Paralimpik Oyunları için deniz aşırı seyirci kabul edilmesine ilişkin kararını nisan ayı içerisinde alacağını duyurdu.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 08:20
Tokyo Olimpiyatları için seyirci kararı nisanda verilecek!

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) temmuzda yapılması beklenen ve Paralimpik Oyunlarına deniz aşırı seyirci kabul edilmesine ilişkin kararın nisan ayı sonuna dek alınacağını bildirdi.

Kyodo ajansının haberine göre çevrim içi düzenlenen basın toplantısında konuşan IOC Olimpiyat Oyunları Üst Yöneticisi , seyirci kararı için yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının seyrini izleyeceklerini belirtti.

Salgının dünya genelinde yayılma oranlarının gözlemleneceğini kaydeden Dubi, turnuvaya dışından seyirci kabul edilmesine yönelik kararı, IOC'nin "mümkün olduğunca geç, gerektiğince erken" vermek istediğini söyledi.

Japonya içinden ve dışından seyircilere yönelik farklı kararlar alınabileceğini kaydeden Dubi, "Nisan sonuna doğru en uygun zaman. Yurt dışı ve yurt içi olmak üzere seyircilere yönelik iki adımlı karar görebiliriz" diye konuştu

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.



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