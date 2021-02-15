Milli atlet Elif Polat'tan 300 metre salon rekoru

Milli atlet Elif Polat, İstanbul Ataköy'de düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları'nda 300 metrede 23 yaş altı Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, milli atlet Elif Polat üç hafta önce Ecem Ece tarafından kırılan 39.97'lik 23 yaş altı salon Türkiye rekorunu 39.73'e indirdi.

Öte yandan, yarışlarda milli atlet Ersu Şaşma sırıkla atlamada 5.80'lik Türkiye rekoru ve olimpiyat barajı denemesi yaptı. Ancak Ersu Şaşma ilk hakkında yaklaştığı yüksekliği üç hakkında da aşamadı.