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Milli atlet 'tan 300 metre salon rekoru

Milli atlet , Deneme Yarışları'nda 300 metrede 23 yaş altı rekoru kırdı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2021 Pazartesi 08:47
Milli atlet Elif Polat'tan 300 metre salon rekoru

Milli atlet , 'de düzenlenen Deneme Yarışları'nda 300 metrede 23 yaş altı rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, milli atlet Elif Polat üç hafta önce tarafından kırılan 39.97'lik 23 yaş altı salon Türkiye rekorunu 39.73'e indirdi.

Öte yandan, yarışlarda milli atlet sırıkla atlamada 5.80'lik Türkiye rekoru ve olimpiyat barajı denemesi yaptı. Ancak Ersu Şaşma ilk hakkında yaklaştığı yüksekliği üç hakkında da aşamadı.

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