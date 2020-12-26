Aktüel haberler (26.12.20)

POTADA 5 MAÇ VAR

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. haftasında bugün 5 karşılaşma oynanacak. Günün programı: 13.00: Botaş-Samsun Canik, 13.30: Çankaya-Kayseri, 14.00: Galatasaray-Aydın, 15.00: Mersin Yenişehir-Adana, 16.00: İzmit-Ormanspor.

ECZACI FİRE VERMEDİ

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasından ertelenen maçta Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi. Efeler Ligi'nde ise İnegöl Arhavi'yi 3-0'la geçti. Bugün ise şu maçlar var: 13.00: F.Bahçe- Ziraat Bankkart, 14.00: Altekma- Haliliye, Plevne-Spor Toto.

DAKAR'DA GERİ SAYIM BAŞLADI

3 Ocak 2021'de koşulacak Dakar Rallisi'nin heyecanı şimdiden yaşanmaya başlandı. Dünyanın en zorlu yarışı olarak değerlendirilen rallide son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz'in yanı sıra Sebastien Loeb, El-Attiyah ve Peterhansel gibi isimler de mücadele edecek, Sadece Suudi Arabistan'da olacak ralli 12 etaptan oluşacak.

Schalke'nin milli stoperi Ozan Kabak için Liverpool'un ısrarı sürüyor. Alman ekibinin, devre arasında 25 milyon euro'ya ikna olacağı konuşulurken; Liverpool'un takasta Origi'yi önereceği iddia edildi.

Manchester City'de Gabriel Jesus ve Kyle Walker'ın yanı sıra isimleri açıklanmayan iki çalışanın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. 8. sırada olan City, bu hafta Newcastle United'la karşı karşıya gelecek.

Championship Manager 01/02'nin efsane ismi Maxim Tsigalko (37), hayatını kaybetti. Minsk, Novopolotsk, Kaisar, Banants ve Mogilev'de oynayan Belaruslu oyuncu, 26 yaşında futbolu bırakmıştı.