Haberler Diğer Sporlar Aktüel haberler (26.12.20)

haberler (26.12.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 22:23 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Aktüel haberler (26.12.20)

POTADA 5 MAÇ VAR
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. haftasında bugün 5 karşılaşma oynanacak. Günün programı: 13.00: Botaş-Samsun Canik, 13.30: Çankaya-Kayseri, 14.00: Galatasaray-Aydın, 15.00: Mersin Yenişehir-Adana, 16.00: İzmit-Ormanspor.

ECZACI FİRE VERMEDİ
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasından ertelenen maçta Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda İlbank'ı 3-0 yendi. Efeler Ligi'nde ise İnegöl Arhavi'yi 3-0'la geçti. Bugün ise şu maçlar var: 13.00: F.Bahçe- Ziraat Bankkart, 14.00: Altekma- Haliliye, Plevne-Spor Toto.

DAKAR'DA GERİ SAYIM BAŞLADI
3 Ocak 2021'de koşulacak Dakar Rallisi'nin heyecanı şimdiden yaşanmaya başlandı. Dünyanın en zorlu yarışı olarak değerlendirilen rallide son şampiyon ve sporcusu Carlos Sainz'in yanı sıra , El-Attiyah ve Peterhansel gibi isimler de mücadele edecek, Sadece 'da olacak ralli 12 etaptan oluşacak.

'nin milli stoperi Ozan Kabak için 'un ısrarı sürüyor. Alman ekibinin, devre arasında 25 milyon euro'ya ikna olacağı konuşulurken; Liverpool'un takasta Origi'yi önereceği iddia edildi.

'de Gabriel Jesus ve Kyle Walker'ın yanı sıra isimleri açıklanmayan iki çalışanın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. 8. sırada olan City, bu hafta 'la karşı karşıya gelecek.

Championship Manager 01/02'nin efsane ismi Maxim Tsigalko (37), hayatını kaybetti. Minsk, Novopolotsk, Kaisar, Banants ve Mogilev'de oynayan Belaruslu oyuncu, 26 yaşında futbolu bırakmıştı.

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