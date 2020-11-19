Haberler Diğer Sporlar Serbest dalışçı Fatma Uruk'tan önemli başarı! 3 günde 3 dünya rekoru kırdı

Serbest dalışçı 'tan önemli başarı! 3 günde 3 dünya rekoru kırdı

Serbest dalışçı , Gençlik ve desteğiyle 3 gün süresince 'da gerçekleştirdiği dünya rekoru denemelerini başarıyla tamamladı. Başarılı dalışçı, Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'nda 3 kez dünya rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Diğer Sporlar Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 22:26
Serbest dalışçı Fatma Uruk'tan önemli başarı! 3 günde 3 dünya rekoru kırdı

, ilk gün "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Bu alanda bir önceki rekor, 70 metreyle Türk sporcu 'a aitti.

İkinci günde 32 yaşındaki sporcu, "Sabit ağırlıklı çift palet" kategorisinde 67 metrelik derecesiyle, 65 metre ile Rus sporcu Olga Davydova'ya ait dünya rekorunu kırmayı başardı.

Fatma Uruk, bugün ise "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metre ile elinde bulundurduğu rekoru 77 metrelik yeni dalışıyla geliştirdi.

BİZE ULAŞIN