Aktüel haberler (17.09.2020)

DENVER FİNALDE

NBA'de Batı Konferansı yarı final yedinci maçında Denver Nuggets, LA Clippers'ı 104-89 yenerek Lakers'la eşleşti. Çeyrek final serisinde Utah Jazz'a karşı 3-1'den dönen Denver yine aynısını başardı ve 3-1'lik seriden geri geldi. Denver'da 40 sayı 5 asistle oynayan Jamal Murrat ve 16 sayı, 22 ribaunt, 13 asist yapan Nikola Jokic galibiyeti getirdi. LA Clippers'ta ise Montrezl Harrell'ın 20 sayısı yetmedi.

BAM DİYE BLOK VURDU

NBA'de Doğu Konferansı finali ilk maçında Miami, Boston'u devirdi. Normal süresi 106-106 biten karşılaşmayı Miami 117-114 kazandı. Miami pivotu Bam Adebayo, bitime 5 saniye kala Jayson Tatum'a müthiş bir blok yaptı.

HEYECAN MARMARİS'TE

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi 18-20 Eylül'de Marmaris'te koşulacak. Red Bull sporcusu 6 kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier'nin de yarışacağı Türkiye Rallisi'nde etapların hiçbirine seyirci alınmayacak.

BALE-ALLI TAKASI

Real Madrid'den bu sezon ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Gareth Bale'ın Tottenham'a döneceği belirtildi. Londra ekibinin 31 yaşındaki sol kanadı kadroya katması için Dele Alli'yi İspanyollara verip üzerine para da isteyeceği kaydedildi. 24 yaşındaki Dele Alli'nin piyasa değeri 64 milyon euro, Bale'in ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor

MARTINEZ A. VILLA'DA

Aston Villa, Arsenal kalecisi Emiliano Martinez'i 4 yıllığına kadrosuna kattı. Transfer için bonuslarla 20 milyon sterlin ödeneceği belirtildi. 2010'dan bu yana Arsenal'de görev yapan Martinez geçen sezon 23 maça çıkmıştı. 28 yaşındaki Arjantinli file bekçisi bu sezon Liverpool'a karşı penaltılarla kazanılan Community Shield'de rol oynadı.

EVERTON'DA BEŞ YOLCU

James Rodriguez, Allan ve Dacoure'yı alan Everton, kullanmak istemediği isimlerden para kazanmak istiyor. Ancelotti; Moise Kean, Alex Iwobi, Theo Walcott, Gylfi Sigurdsson ve Bernard'ın satılabileceğini yönetime iletti.

EN İYİSİ NAZARIO

Diego Armando Maradona, Ronaldo Nazario'nun (Baba) en iyi golcü olduğunu söyledi. Arjantinli efsane, "Sakatlıklar olmasaydı, tüm zamanların en iyi futbolcusu olurdu. Dünyaya beni ve Pele'yi unuttururdu" dedi.

SUAREZ GİDERSE DEPAY

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, Memphis Depay'ın gelmesi için oyuncu satışı yapmaları gerektiğini söyledi. Koeman, Luiz Suarez'i istemediğini söylerken, Uruguaylı'yı Almeria maçı kadrosuna almadı. Pjanic'i transfer eden Barça'nın hedefinde Lautaro Martinez, Georginio Wijnaldum ve Thiago Alcantara da bulunuyor.