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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Kadın futbolunda corona virüsünden vefat!

Kadın futbolunda corona virüsünden vefat!

Türkiye'de etkisini ağır bir şekilde gösteriyor... Daha önce Türk futbolunun önemli isimlerinde görülen virüs, bu kez kadın futbolunu vurdu. Buna göre TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübünün oyuncu izleme ve sportif direktörü , corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti...

TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübünün oyuncu izleme ve sportif direktörü , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "TFF Kadınlar 3. Lig takımlarından Bursa Ağaköyspor Kulübü Oyuncu İzleme ve Sportif Direktörü Kumsal Yıldız'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Kumsal Yıldız'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Ağaköyspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  1. 01.04.2020
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