Ukrayna'dan dereceyle döndüler
Malatyalı yürüyüş sporcuları Serhat Güngör ve Özgür Topsakal Ukrayna'daki katıldıkları Balkan Şampiyonasından dereceyle döndüler. Ukranya’da yapılan Balkan Şampiyonası'nda Gençler 10 kilometre yürüyüş yarışında Malatya adına yarışan Serhat Güngör Balkan ikincisi, Özgür Topsakal Balkan üçüncüsü oldu.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan '' Sporcularımız Serhat Güngör Balkan ikincisi Özgür Topsakal Balkan üçüncüsü olması bizleri oldukça sevindirdi. Zira ilimizde yaşanan deprem hemen aka bininde tüm dünyada yaşanmakta olan koranavirüs felaketi ile boğuşurken sporcularımızın almış oldukları bu başarı haberleri bizlere moral ve motivasyonumuzu artırdı. Şahsım ve kurumum adına sporcularımız Serhat Güngör ve Özgür Topsakal'ı, antrenrörlerimiz Nihat Erim ve Erdal Altuntaşı'ı, sporcularımızın ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum'' dedi.
- 18.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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