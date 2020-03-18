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18 Mart 2020, Çarşamba
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'dan dereceyle döndüler

Ukrayna'dan dereceyle döndüler

Malatyalı yürüyüş sporcuları ve 'daki katıldıkları dereceyle döndüler. Ukranya’da yapılan Balkan Şampiyonası'nda Gençler 10 kilometre yürüyüş yarışında adına yarışan Serhat Güngör Balkan ikincisi, Özgür Topsakal Balkan üçüncüsü oldu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan '' Sporcularımız Balkan ikincisi Balkan üçüncüsü olması bizleri oldukça sevindirdi. Zira ilimizde yaşanan deprem hemen aka bininde tüm dünyada yaşanmakta olan koranavirüs felaketi ile boğuşurken sporcularımızın almış oldukları bu başarı haberleri bizlere moral ve motivasyonumuzu artırdı. Şahsım ve kurumum adına sporcularımız Serhat Güngör ve Özgür Topsakal'ı, antrenrörlerimiz Nihat Erim ve Erdal Altuntaşı'ı, sporcularımızın ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum'' dedi.

  1. 18.03.2020
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