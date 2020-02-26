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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Özel sporcu , dünya şampiyonu oldu

Özel sporcu Esra Bayrak, dünya şampiyonu oldu

Polonya’nın Torun şehrinde devam eden 'nda özel sporcu , 60 metrede 8.06'lık derecesi ile dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonada bugün 60 metre stilinde piste çıkan özel sporcu tüm rakiplerini geride bırakarak, 8.06'lık derecesiyle dünya şampiyonu oldu. Esra Bayrak bu derecesi ile son 5 yılın en iyi 60 metre derecesini koşarak ayrı bir başarı elde etti. Esra Bayrak, 2016 yılından bu yana katıldığı her şampiyonadan ile dönen milli sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonalarında 60 ve 100 metrede altın madalyanın sahibi olarak ayrı bir rekora imza attı.

Öte yandan özel sporcular tarihinde bir ilki başaran Esra Bayrak, , Edanur Akın ve 'dan oluşan Kadınlar 4x200 Bayrak Takımı, dünya üçüncüsü oldu.

BAŞKAN BİROL AYDIN: İSTİKLAL MARŞIMIZI DÜNYAYA DİNLETİYORUZ
'nda alınan madalyaları değerlendiren Başkanı yaptığı açıklamada, "Özel sporcumuz Esra Bayrak dünya şampiyonu olarak, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti. İlk günde Fatma Damla, altın madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur ve sevinç yaşatmıştı. 4x200 bayrak yarışında altın kızlarımız bir ilki başararak dünya üçüncüsü oldular. Bayrak yarışında yarışan özel sporcularımız Esra Bayrak, Muhsine Gezer, Edanur Akın ve Fatma Damla Altın'ı ülkemize yaşattıkları bu gurur için tebrik ediyorum. Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak, 7 yıldır paralimpik branşlarımız için yetenek taramaları yaptık, milli takım gelişim kampları düzenledik ve yurt içi ve yurt dışı hazırlık turnuvalarına katılım gösterdik. Allah'a şükürler olsun bizim emeklerimizi boşa çıkarmadı, hedef 2020 Trisome Oyunları, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları ve 2024 Paris Paralimpik Oyunları olacaktır. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Her zaman bize inanan ve büyük destekleri olan, özel sporcularımızı bağrına basan Cumhurbaşkanımız Sayın 'a teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum, ayrıca bizlere sponsor desteği verip özel sporcularımızın şampiyonluğunda payı olan 'ya, Eminevim Grubu'na, TESYEV'e, TMPK'ye ve Spor Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

ESRA BAYRAK: ALTIN MADALYAMI ŞEHİTLERİMİZE VE CUMHURBAŞKANIMIZA ARMAĞAN EDİYORUM
Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan özel sporcu Esra Bayrak, "Şampiyonaya iyi hazırlandık, federasyon başkanımız Birol Aydın, bize her türlü kamp ve spor malzeme desteğini sağladı. Antrenörüm Aytunç Göz ise bir öğretmen gibi, bir baba gibi, ağabey gibi, hep yanımızda oldu ve bizi en mükemmel şekilde şampiyonaya hazırladı. Çok mutluyum. Dünya şampiyonluğumu şehitlerimize ve bugün doğum günü olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a armağan ediyorum" dedi.
25 Şubat Salı günü başlayan Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye ilk gün 1 altın, 2 bronz, bugün ise 1 altın, 2 bronz madalya olmak üzere toplamda 2 altın ve 4 bronz madalya kazanmış oldu. Şampiyona 27 Şubat Perşembe günü yapılacak olan müsabakalar ile sona erecek.

  1. 26.02.2020
  2. Güncelleme: 26.02.2020 18:24
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