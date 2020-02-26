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26 Şubat 2020, Çarşamba
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Olimpiyat tehlikede

Olimpiyat tehlikede

, koronavirüs nedeniyle Tokyo’daki olimpiyatların yapılıp yapılmaması kararını başlamasına 2 ay kala vereceklerini söyledi.

, koronavirüs nedeniyle Tokyo'daki olimpiyatların yapılıp yapılmaması kararını başlamasına 2 ay kala vereceklerini söyledi. Olimpiyatlar, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
  1. 26.2.2020
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