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26 Ocak 2020, Pazar
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’da yat şöleni

Muğla’da yat şöleni

'da düzenlenen Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) 'nin 2. ayak mücadelesinin ilk gününde iki yarış yapıldı.

'da düzenlenen Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) 'nin 2. ayak mücadelesinin ilk gününde iki yarış yapıldı. Yatlar, körfez boyunca açtıkları değişik renklerdeki yelkenleriyle izleyenlere görsel şölen sundu.
  1. 26.1.2020
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