Muğla’da yat şöleni
Muğla'da düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) Kış Trofesi'nin 2. ayak mücadelesinin ilk gününde iki yarış yapıldı.
- 26.1.2020
- Fatih Terim'den sürpriz tercih! İşte Aslan'ın Konya maçı 11'i
- Cedi'nin akımına yıldız sporculardan destek!
- Max Kruse gol anını anlattı! ''Mehmet Topal...''
- Fenerbahçe taraftarı Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için sahaya atkı ve bere attı
- Fenerbahçeli yıldız mest etti! ''Alex havası görüyorum''
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
Muğla’da yat şöleni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.