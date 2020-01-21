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21 Ocak 2020, Salı
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Paraşütle sahaya indi

Paraşütle sahaya indi

'te, ile arasında oynanan karşılaşmasında , yamaç paraşütüyle sahaya indi. Maçın hakemi Kırlı'nın yanına gidip gösterdiği paraşütçüyü saha dışına yolladı.

'te, ile arasında oynanan karşılaşmasında , yamaç paraşütüyle sahaya indi. Maçın hakemi Kırlı'nın yanına gidip gösterdiği paraşütçüyü saha dışına yolladı. Kırlı, sahaya şov amacıyla indiğini belirterek, "Hava çok güzeldi. sahasına inip, bir de kırmızı kart görmek daha güzeldi" dedi.

  1. 21.1.2020
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