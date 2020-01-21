Paraşütle sahaya indi
Bilecik'te, 1308 Osmaneli Belediyespor ile 1299 Bilecikspor arasında oynanan Amatör Lig karşılaşmasında Hakan Kırlı, yamaç paraşütüyle sahaya indi. Maçın hakemi Kırlı'nın yanına gidip kırmızı kart gösterdiği paraşütçüyü saha dışına yolladı.
Bilecik'te, 1308 Osmaneli Belediyespor ile 1299 Bilecikspor arasında oynanan Amatör Lig karşılaşmasında Hakan Kırlı, yamaç paraşütüyle sahaya indi. Maçın hakemi Kırlı'nın yanına gidip kırmızı kart gösterdiği paraşütçüyü saha dışına yolladı. Kırlı, sahaya şov amacıyla indiğini belirterek, "Hava çok güzeldi. Futbol sahasına inip, bir de kırmızı kart görmek daha güzeldi" dedi.
- 21.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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