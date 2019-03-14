Dünya Yakın Savunma Federasyonu Ege Bölge Semineri sona erdi
14 Mart 2019, Perşembe
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Semineri sona erdi

Dünya Yakın Savunma Federasyonu Ege Bölge Semineri sona erdi

İbrahim Aktürk ve Başkan Vekili Sistem Kurucu Yard. 6. Dan Grand Master Oğuzhan Aktürk yönetiminde ’da düzenlenen Eğitmenlik ve semineri sona erdi.

2013 yılında kurulan, düzenlemiş olduğu seminerlerle dünyanın birçok ülkesine ve 'nin 81 iline temsilcilikler vermiş olan, Türkiye'de de bine yakın eğitmeni, 10 bine yakın sporcusu bulunan federasyon "Şiddetsiz Yakın Savunma" sloganı ile yola çıkmıştır.

'na (WDATF) bağlı Yakın Savunma (Defence Anti - Terror) sistemi; bir veya birden fazla kişinin teçhizatlı (sopalı, bıçaklı, silahlı) veya teçhizatsız saldırılarına karşı kendisine, saldırgana ve etrafındaki hiç kimseye zarar vermeden etkisiz hale getirebilmek için kurulmuştur. Tamamı ile yerli ve milli bir sistem olup, teknik açıdan diğer hiçbir yakın savunma sistemine benzememektedir.

Federasyondan yapılan açıklamada, "'da düzenlenen Eğitmenlik ve seminerine katılıp eğitmen olmaya hak kazanan kursiyerlere, daha önce eğitmen olup 2019 Vizesini yaptıran eğitmenlere ve yeni görev verilen İzmir Nurullah Teke'ye, Aydın İl Temsilcisi Ayşe Yelda Keskin'e, Kayseri İl Temsilcisi Şevket Zaralıoğlu'na İl Temsilcisi Şerif Kamik'e başarılar dileriz. Seminere katılan tüm eğitmenlerimiz, tarafından onaylanan Yakın Savunma Eğitim modül programı üzerinden, Türkiye'nin dört bir yanında resmi kurum ve kuruluşlara, Çocuk Esirgeme Kurumlarına, ilk, orta, lise öğrencilerine ve sivil halka ücretsiz olarak verebileceklerdir.

Federasyonumuz tarafından Türkiye'deki birçok ilde Eğitmenlik ve Vize seminerleri düzenlemeye devam edilecektir. Devam edilecek seminerlere katılıp, verilen eğitimi başarı ile tamamlayıp, Federasyonumuzun eğitmeni olmaya hak kazanan kişiler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan modül programı üzerinden Halk Eğitim Merkezleri aracılığı ile kurs açıp eğitmenlik yapabilme imkanına sahip olacaklardır" ifadelerine yer verildi.

  1. 14.03.2019
  2. Güncelleme: 14.03.2019 10:02
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