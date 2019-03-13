Antalya'da yapılan Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda, ilk günkü mücadelede minikler kategorisinde dereceye giren sporcular belirlendi.
Organizasyon, Antalya Spor Salonu'nda 61 ilden 3 bin 220 sporcunun katılımıyla başladı. İlk gün, minik sporcular kata dalında yarıştı.
Buna göre 2009 doğumlu erkeklerde Yunus Eftal Varol, kızlarda Aysun Uçar, 2010 doğumlu kızlarda Ülkü Yiğit, erkeklerde Hamid Hüseyin Ağkoyun, 2011 doğumlu erkeklerde Musa Sarıtoprak, kızlarda Fatma Eda Gerek, 2012 doğumlu kızlarda Toprak Turan ve erkeklerde ise Doğukan Tural birinci oldu.
Takım halinde ise 2010-2011 doğumlu kızlarda Bartın Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü, erkeklerde Uşak Özlem Spor Kulübü ilk sırada yer aldı.
Organizasyon, 17 Mart Pazar günü sona erecek.
- 13.03.2019
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Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius Kartal'ı FIFA'ya şikayet etti!
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Yorum
cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Gökhan Töre: "9 aydır maaş almadım"
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Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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yasar Uğurcan kadar yetenekli, hak ediyor.
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