Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası

Organizasyon, Antalya Spor Salonu'nda 61 ilden 3 bin 220 sporcunun katılımıyla başladı. İlk gün, minik sporcular kata dalında yarıştı.

Buna göre 2009 doğumlu erkeklerde Yunus Eftal Varol, kızlarda Aysun Uçar, 2010 doğumlu kızlarda Ülkü Yiğit, erkeklerde Hamid Hüseyin Ağkoyun, 2011 doğumlu erkeklerde Musa Sarıtoprak, kızlarda Fatma Eda Gerek, 2012 doğumlu kızlarda Toprak Turan ve erkeklerde ise Doğukan Tural birinci oldu.

Takım halinde ise 2010-2011 doğumlu kızlarda Bartın Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü, erkeklerde Uşak Özlem Spor Kulübü ilk sırada yer aldı.

Organizasyon, 17 Mart Pazar günü sona erecek.