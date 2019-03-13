Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası
13 Mart 2019, Çarşamba
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Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası

Antalya'da yapılan ve 'nda, ilk günkü mücadelede minikler kategorisinde dereceye giren sporcular belirlendi.

Organizasyon, Antalya Spor Salonu'nda 61 ilden 3 bin 220 sporcunun katılımıyla başladı. İlk gün, minik sporcular kata dalında yarıştı.

Buna göre 2009 doğumlu erkeklerde Yunus Eftal Varol, kızlarda Aysun Uçar, 2010 doğumlu kızlarda Ülkü Yiğit, erkeklerde Hamid Hüseyin Ağkoyun, 2011 doğumlu erkeklerde Musa Sarıtoprak, kızlarda Fatma Eda Gerek, 2012 doğumlu kızlarda Toprak Turan ve erkeklerde ise Doğukan Tural birinci oldu.

Takım halinde ise 2010-2011 doğumlu kızlarda Üniversitesi Gençlik , erkeklerde Özlem Spor Kulübü ilk sırada yer aldı.

Organizasyon, 17 Mart Pazar günü sona erecek.


  1. 13.03.2019
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