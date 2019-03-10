Marmaris ERGO-MIYC Kış Trofesi 3. ayağı tamamlandı

Organizasyonun 3. ayağına Türkiye, Hollanda ve Rusya'dan 33 yat ile 300 sporcu katıldı.

Yelkenli yatlar, sabah saatlerinde bağlı bulundukları marinadan çıkarak körfeze açıldı. Yelkenciler, rüzgarı beklerken antrenman turları attı.

Rüzgarın çıkmasının ardından hakem heyetinin başlattığı yarışta yatlar, körfezde renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan sadece J-70 sınıfı teknelerin katıldığı 3 gün süren Türkiye Turu ikinci ayak yarışları da tamamlandı.

Yarışlarda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve dümencileri şu şekilde oluştu:

IRC-1

1- Sütlaç Gökova Yelken Kulübü (Mahmut Saral)

2- Matrak 2 (Orhan Özdaş)

3- Alexandra (Ahmet Yorgancı-Bülent Görgün)

IRC-2

1- Corendon Cheese (Güney kaptan)

2- Gökova 3 (Tolga Gökova)

3- Fifty Fifty Nissan (Bartu Özsoy)

IRC-3

1- İskorpit (Bülent Çelik)

2- Kayk Apaz-Kömürcüoğlu (Doğukan Kandemir)

3- Lady Bubu (Ceren Çakır)

IRC-4

1- Clevalla (Leo Kolff)

2- Blue Bird 2 –ERGO (Mehmet Özdaş)

3- Çakıl (Zafer Öznur)

J-70 sınıfı Türkiye Turu 2. Ayak yarışları sonucu ise şöyle oluştu:

1- Eker Kaymak (Ahmet Eker)

2-Ameera Jet (Emir İçgören)

3-Troyka JR (Vedat Tezman)

ERGO-MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın dördüncü ayağı, 6-7 Nisan'da gerçekleştirilecek.