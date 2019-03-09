Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
09 Mart 2019, Cumartesi
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Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Türkiye Yüzme Federasyonunca Trabzon'da organize edilen Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası, devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy Kapalı Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, yıldızlar ve gençlerde yarışlar yapıldı.

Dört bölgeden 91 sporcunun katıldığı şampiyonanın ikinci gününde dereceye girenler şöyle:

Yıldız B erkek 1 metre: 1. Lütfü Demirhan Çağlayan, 2. Ahmet Ufuk Erol, 3. Aksel Hüseyin Atınç

Yıldız B kadın 1 metre: 1. Ecrin Gecol ve Sevgi Erdem, 3. Nil Morkoç

Yıldız A erkek 1 metre: 1. Uras Efe Akın, 2. Batuhan Bayır, 3. Mert Okyay

Yıldız A kadın 1 metre: 1. Melek Naz Yüksel, 2. Aslı Gül Ünal, 3. Yağmur Hira Özhan

Genç D kadın 3 metre: 1. Gökçe Eker, 2. İlayda Aydın, 3. Irmak Şençağlar

Genç A kadın kule: 1. Dilara Bilgici

Genç B erkek 1 metre: 1. Çınar Uygun

Genç B kadın kule: 1. Sude Köprülü, 2. Mina Nisan Ünal, 3. Beril Beray Soydemir

Şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.

  1. 09.03.2019
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