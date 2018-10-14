Hollanda'nın Almere şehrinde 6 gün süren ve 53 ülkeden 312 sporcunun katıldığı turnuvada Aliye Demirbağ, Hindistanlı rakibi Riya Mookerjee'yi 2-1, Danimarkalı rakipleri Michelle Skodstrup ve Julie Dawall'ı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Milli sporcu çeyrek finalde Çinli rakibi QI Xuefei'ye 2-0 yenilerek tek kadınlarda üçüncü olup bronz madalyada kaldı.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik yaptığı açıklamada, "Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

MİLLİ BADMİNTONCULAR KKTC'DE ŞAMPİYON OLDU

Öte yandan bu yıl 18.'si düzenlenen Uluslararası Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları'nda Türk Milli Takımı şampiyonluğa ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 3 gün süren ve 5 ülkenin katıldığı şampiyonada ay-yıldızlıları Cansu Erçetin, Yasemen Bektaş, Zeynep Akdeniz, Semih Baha Başakın, Sezgin Kelebek ve Nurullah Saraç temsil etti.

Tüm rakiplerini mağlup eden ay-yıldızlılar, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Şampiyonada Azerbaycan ikinciliği elde ederken, Gürcistan üçüncü, Makedonya dördüncü, KKTC A Takımı beşinci, KKTC B Takımı ise 6. oldu.