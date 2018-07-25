Seyhan Belediyesi yaz spor okulları açıldı
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    25 Temmuz 2018, Çarşamba
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    yaz spor okulları açıldı

    <a href="/index/seyhan-belediyesi?id=9b034e73-3b23-4676-9fb1-a97e2ff55e1e" class="" rel="tag">Seyhan Belediyesi</a> yaz spor okulları açıldı

    Her yıl binlerce genç ve çocuğa spor eğitimi verilen ücretsiz yaz spor okullarının açılışı gerçekleştirildi. Yaz spor okullarında 12 farklı branşta spor eğitimi verilecek.

    , basketbol, tenis, voleybol, hentbol, yüzme, tekvando, muay thai, wushu, atletizm, yüzme ve satranç gibi 12 farklı branşta eğitimlerin verildiği yaz spor okullarının açılışı , Bahçeşehir Spor Kompleksinde gerçekleştirilirken açılış törenine veliler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

    Sporcu dostu belediye


    Sporun insan yaşamına ruhen ve fiziken önemli etkileri olduğunu ve bu nedenle sporu ve sporcuyu desteklediklerini belirten Seyhan Belediye Başkanı , her yıl binerce genç ve çocuğa yaz spor okullarında spor eğitimi verdiklerini söyledi. Başkan , "Evlatlarımız güven içerisinde spor yapabilmeleri için çalışıyoruz. Hepimizin en değerli varlığı çocuklarımızdır. Biz buraları evlatlarımız için yapıyoruz. Eskiden güvenlik sorunu yoktu şimdi ise maalesef öyle değil. Sizin gönlünüzün rahat etmesi için buraları yapıyoruz. Her yıl ortalama 50 bin kişi bu hizmetten yararlanıyor. Gerek havuzlarda gerekse tesislerde güvenlik içerisinde, yaptığı spor dalının uzman hocası eşliğinde eğitim görüyorlar. Gençlerimizin başına musallat olan uyuşturucunun panzehiri olduğu için spora önem veriyor, ciddi paralar harcıyoruz. Hiçbir şeyden kaçınmıyoruz" ifadelerini kullandı.
    Yapılan hizmeti uzman hocalar eşliğinde verdiklerinin altını çizen Başkan Zeydan Karalar, bu anlamda tesislerinde yetişen gençlerin önemli spor kulüplerine transfer olduğunu söyledi.

    1. 25.7.2018 12:03
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