Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle Mersin'de bu yıl ikincisi düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle Mersin'de bu yıl ikincisi düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası sona erdi.
Mersin Valiliği himayesinde bir hafta boyunca süren şampiyona, kentteki Balıkçı Barınağı'nda yapılan final müsabakalarıyla tamamlandı.
Türkiye genelinde 21 bedensel engelli sporcunun kıyasıya yarıştığı organizasyonda, kadınlarda Mersin'den Miray Ulaş, erkeklerde Muğla'dan Hüseyin Akbulut, çocuklarda ise Mersin'den İbrahim Köseler birinci oldu.
Yarışmaların ardından Ulaş ve Akbulut, 16-22 Eylül tarihlerinde ABD'nin Sheboygan kentinde düzenlenecek o2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.
AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRMAK İSTİYORUZ"
Türkiye Bedensel Engelliler Yelken Branşı Milli Takım Antrenörü Cemal Özdiyar, final müsabakalarının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun ikinci kez düzenlendiğini ve çok yeni olmalarına rağmen iyi sonuçlara ulaştıklarını vurguladı.
Özdiyar, geçen yılki 11 lisanlı sporcu sayısının, bu yıl 36'ya çıktığını bildirerek, sporculardan 21'inin 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanmak için ter döktüğünü ifade etti.
Kadınlar ve erkekler kategorisinde birer sporcuyla ABD'deki Dünya Yelken Şampiyonası'na gideceklerini anımsatan Özdiyar, şunları kaydetti:
"Milli takıma seçilen bu sporcularımızla kampa gireceğiz. Kampın ardından ABD'ye giderek oradaki Dünya Şampiyonası'nda en iyi dereceyi elde etmek için çaba göstereceğiz. ABD'den madalyayla dönmek istiyoruz. Beklediğimiz bazı tekneler var. Türkiye'de bu teknelerden bulunmuyor. Tekneler ağustos ayında gelecek, eylül ayına kadar durmadan antrenman yapacağız. Hedeflerimiz büyük, bunları gerçekleştirmemiz için çalışmamız gerekiyor. Sporcularımız da ellerinden gelen fedakarlığı yapıyor. Teknik kurul ve federasyonun da desteğiyle iyi hazırlanarak, ABD'de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Dünya arenasında kürsüye çıkarak, ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz."
- 1.7.2018 18:58
- Güncelleme: 2.7.2018 01:05
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
Bedensel Engelliler Türkiye Yelken Şampiyonası'nın ikincisi, Mersin'de gerçekleştirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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