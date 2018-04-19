Tuğçe Akgün: "Umuduma doğru koşacağım''

Dünyanın 12 farklı noktasında, omurilik felcinin tedavisi için yapılan araştırmalara kaynak bulmak amacıyla "Koşamayanlar için koşuyoruz" sloganıyla bu yıl beşincisi düzenlenecek "Wings for Life World Run" organizasyonu, Türkiye'de İzmir'in ev sahipliğinde 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Etkinlikte yer alacak paralimpik sporcu Akgün, yaptığı açıklamada, tüm dünyanın aynı anda koştuğu bu global koşunun bu sene de içinde büyük bir umut olduğunu belirtti.

Tuğçe Akgün, şunları kaydetti:

"Organizasyonda umuduma doğru koşacağım. Benim gibi kendi umuduna koşan arkadaşlarım ve koşamayanlar için koşan milyonlarca duyarlı insan bu çatının altında toplanıyoruz. Wings for Life, başka ülkelerdeki, birbirinden habersiz bambaşka hikayeleri olan insanların tek bir amaç için tek vücut olup umuda doğru gerçekleştirdiği bir harekettir. Ben de bu hareketin bir parçası olduğum için hem mutlu hem gururluyum."

İzmir'de 7 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından omurilik felci olan Tuğçe Akgün, geçen yıl İstanbul'da başladığı sporda 200 metrede Türkiye şampiyonu olduktan sonra Temmuz 2017'de Londra'daki Dünya Şampiyonası'nda bayrak yarışında Türkiye'yi temsil etti.