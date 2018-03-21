Erken’den dünya rekoru – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Erken’den dünya rekoru

    Erken’den dünya rekoru

    Milli serbest dalış sporcusu , “Tek Nefesle Sualtında Bisikletle 60 metre “Geniuses Dünya Rekoru”nu 2.24.96’lık dereceyle geçerek yeni rekorun sahibi oldu.

    Milli serbest dalış sporcusu , "Tek Nefesle Sualtında Bisikletle 60 metre "Geniuses Dünya Rekoru"nu 2.24.96'lık dereceyle geçerek yeni rekorun sahibi oldu. Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'na gelen Erken, yaklaşık 2 saat süreyle nefes antrenmanı yaptı. Son hazırlıklarını tamamlayan , suya indirilen bisiklete binerek rekor denemesine başladı.

    EKİN'DEN TEBRİK
    Erken, 60 metrelik parkuru 2.24.96'lık dereceyle tamamlayarak dünya rekorunu kırmayı başardı. Etkinlik hakemi , milli sporcu Birgül Erken'in rekoruyla ilgili olarak, "Birgül'ün rekoru Türk sporunun dünyaya tanıtılması açısından çok güzel" dedi

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:29
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