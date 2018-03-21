Erken’den dünya rekoru
Milli serbest dalış sporcusu Birgül Erken, “Tek Nefesle Sualtında Bisikletle 60 metre “Geniuses Dünya Rekoru”nu 2.24.96’lık dereceyle geçerek yeni rekorun sahibi oldu.
Milli serbest dalış sporcusu Birgül Erken, "Tek Nefesle Sualtında Bisikletle 60 metre "Geniuses Dünya Rekoru"nu 2.24.96'lık dereceyle geçerek yeni rekorun sahibi oldu. Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'na gelen Erken, yaklaşık 2 saat süreyle nefes antrenmanı yaptı. Son hazırlıklarını tamamlayan Birgül Erken, suya indirilen bisiklete binerek rekor denemesine başladı.
EKİN'DEN TEBRİK
Erken, 60 metrelik parkuru 2.24.96'lık dereceyle tamamlayarak dünya rekorunu kırmayı başardı. Etkinlik hakemi Namık Ekin, milli sporcu Birgül Erken'in rekoruyla ilgili olarak, "Birgül'ün rekoru Türk sporunun dünyaya tanıtılması açısından çok güzel" dedi
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:29
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
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