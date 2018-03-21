Erken’den dünya rekoru

Milli serbest dalış sporcusu Birgül Erken, "Tek Nefesle Sualtında Bisikletle 60 metre "Geniuses Dünya Rekoru"nu 2.24.96'lık dereceyle geçerek yeni rekorun sahibi oldu. Çanakkale Anafartalar Olimpik Yüzme Havuzu'na gelen Erken, yaklaşık 2 saat süreyle nefes antrenmanı yaptı. Son hazırlıklarını tamamlayan Birgül Erken, suya indirilen bisiklete binerek rekor denemesine başladı.

EKİN'DEN TEBRİK

Erken, 60 metrelik parkuru 2.24.96'lık dereceyle tamamlayarak dünya rekorunu kırmayı başardı. Etkinlik hakemi Namık Ekin, milli sporcu Birgül Erken'in rekoruyla ilgili olarak, "Birgül'ün rekoru Türk sporunun dünyaya tanıtılması açısından çok güzel" dedi