Selen Camcı'dan gümüş madalya!

Antalyaspor'un milli sporcusu Selen Camcı, Sırbistan'da düzenlenen Ritmik Cimnastik Balkan Şampiyonası'nda bireysel kategoride gümüş madalya kazandı. Organizasyon, 16-19 Ekim tarihleri arasında Belgrad'da gerçekleştirildi.

Gençler kategorisinde yarışan Camcı, Kurdele aleti eleme turunda 24,350 puanla birinci olarak finale adını yazdırdı. Finalde de istikrarlı bir performans sergileyen genç sporcu, 22,350 puan toplayarak ikinci sırada yer aldı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli takım genel sıralamada 94,350 puan elde ederek ülkeler bazında ikinci sırayı aldı.

Başarılı sporcunun antrenörlüğünü, aynı zamanda milli takımda da görev yapan Luidmila Sert üstleniyor.