Devler Viking'i ezdi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında A Milli Takımımız, İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek final vizesini kaptı. Milliler çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek müsabakasının galibiyle 9 Eylül Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakaya iyi başlayan taraf İskandinav temsilcisi oldu. İlk periyotta Cedi Osman ile skor üretmemize rağmen savunmada istediklerimizi yapamadık ve bu bölümü 23-20 geride kapadık. İkinci çeyrekte topu çok iyi çeviren ve doğru atışlar bulan İsveç soyunma odasına 42-37 üstün girdi.

SERT SAVUNMA YAPTIK

Üçüncü periyotta savunmayı sertleştirdik ve Ercan Osmani'nin sayılarıyla 25. dakikada ilk kez öne geçtik: 46-44. Etkili hücum eden 12 Dev Adam, bu bölümü 63-55 önde bitirdi. Son bölümde Cedi Osman ve Alperen Şengün ile kritik sayılar bulan Milli Takımımız, karşılaşmadan 85-79 zaferle ayrıldı. Bu sonuçla EuroBasket 2009'dan sonra turnuvada ilk kez çeyrek finale yükselme başarısını gösterdik. 2009 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı ilk 5 maçı da kazanan milliler, 6. sınavında Slovenya'ya mağlup olmuştu. Türkiye çeyrek finalde ise Yunanistan'a yenilerek elenmişti.

SAYI MAKİNESİ ALPEREN ŞENGÜN

A Milli Takımımız'ın Avrupa Şampiyonası'nda en önemli kozu Alperen Şengün yine büyük oynadı. NBA'de Houston forması giyen 23 yaşındaki yıldız 24 sayı, 16 ribauntluk performansıyla zaferde büyük pay sahibi oldu. Maç saatine tepki gösteren Alperen "Her gün iyi oynayacağız diye bir şey yok. Bugün de kötü günlerimizden biriydi. İkinci yarı daha sert çıktık, maçın kontrolünü elimize aldık. İsveç'ten çok iyi takımız ama maç 12.00'de! Böyle saatlerde her takımın şansı olabilir" şeklinde konuştu.

ERGİN ATAMAN MAÇ SONRASI FIBA'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ:

BÜYÜK SAÇMALIK

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç engelini aşarak çeyrek finale adını yazdıran A Milli Takımımız'da Başantrenör Ergin Ataman FIBA'ya büyük tepki gösterdi. Deneyimli başantrenör galibiyet sonrası yaptığı açıklamada "Vücut ritmi diye bir şey var! Grup birincisi takımın maçını sabah 12.00'ye koyarsanız kötü başlarız. Bunu bekliyordum. FIBA'nın bize yaptığı ikinci saçmalık. Sabahın köründe oyuncuları buraya maça getiriyorsunuz. FIBA'ya teessüf ediyorum. Neyse ki amaçlarına ulaşamadılar" ifadelerini kullandı.

ATAMAN İLK 5'İ BOZMADI

Başantrenör Ergin Ataman İsveç maçında da aynı ilk 5'i tercih etti. Milliler, Arena Riga'da oynanan müsabakaya Shane Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani ve Alperen Şengün, ilk 5'i ile çıktı. Türkiye, A Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmaya da aynı ilk 5 ile başlamıştı.

KAZANMAYI BİLDİK

İsveç potasına 17 sayı bırakan Cedi Osman zaferde büyük pay sahibi oldu. Yıldız oyuncu maç sonrası yaptığı değerlendirmede "12'de oynamak gerçekten zor. Alışık olmadığımız bir saat. Ama sonuç olarak çok iyi oynamadığımız bir maçı kazandık" diye konuştu.

CEDİ, ERSAN'I GEÇTİ

Cedi Osman İsveç potasına bıraktığı 17 sayıyla Türkiye tarihinin en çok sayı atan oyuncuları arasında 4. sıraya yükseldi. 12 Dev Adam'ın kaptanı, böylece toplam 358 sayıya ulaşarak 355 sayısı bulunan Ersan İlyasova'yı geride bıraktı.

RAKİP KOÇTAN ÖVGÜ

İsveç'in koçu Mikko Riipinen maç sonrası açıklamalarda bulundu. Riipinen, "Türkiye turnuvada güzel bir momentum yakaladı ve maçın doğru zamanlarında devreye girmeyi biliyorlar. Bunu maçtan maça kanıtladılar. Türkiye finale çıkmak için büyük bir fırsata sahip. Fakat bu tek maçlık bir format. Bu yüzden her şey mümkün. Bence bunu gösterdik" diye konuştu.

GURURLAN TÜRKİYE!

LETONYA'daki milli maçı salondan takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından hem basketbolda hem de voleyboldaki zaferlere atıfta bulunarak "Gururlan Türkiye" şeklinde paylaşım yaptı. Bakan Bak, "A Milli Voleybol Takımımız Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı. Onlara da başarılar diliyoruz. Bütün takımlarımızı ve sporcularımızı, milletimizi gururlandırdıkları için tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora yaptığı yatırımlar sonucunda yeni başarılarla ülkemizin dünya sporunda önemli bir yere ilerlediğini ifade edebiliriz" diye konuştu.

TÜRKİYE HARİKA BİR TAKIM

İsveç'te 16 sayıyla oynayan Ludviq Hakanson, 12 Dev Adam'a övgü yağdırdı. Deneyimli oyuncu, "Öncelikle Türkiye'yi tebrik ederim, harika bir takımlar. Bugün onlarla iyi rekabet ettik ki maça çıkarken amacımız buydu. Rakibimize çok fazla ribaund verdik. Son çeyrekte maça yeniden ortak olduk ama günün sonunda daha tecrübeli olan taraf kazandı" dedi.