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Norveç U21 5-1 Türkiye U21 | MAÇ SONUCU ÖZET

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 10. maçında Türkiye U21 deplasmanda Norveç U21'e 5-1 mağlup oldu. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 21:20 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 21:56
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Norveç U21 5-1 Türkiye U21 | MAÇ SONUCU ÖZET

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 10. maçında Türkiye U21 deplasmanda Norveç U21'e 5-1 mağlup oldu.

Norveç'in galibiyet gollerini 20. dakikada penaltıdan Arnstad, 33. dakikada Nordas, 53 ile 68. dakikalarda Schjelderup ve 61. dakikada Sindre Walle Egeli'den geldi. Türkiye'nin tek sayısını ise 90+2. dakikada Ali Akman kaydetti.

Son maç öncesinde gruptan çıkma şansı bulunmayan milliler elemeleri 13 puanla 4. sırada tamamladı.

1. İtalya: 22 puan

2. Norveç: 19 puan

3. İrlanda: 19 puan

4. TÜRKİYE: 13 puan

5. Litvanya: 11 puan

6. San Marino: 0 puan

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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