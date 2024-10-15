Norveç U21 5-1 Türkiye U21 | MAÇ SONUCU ÖZET

2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 10. maçında Türkiye U21 deplasmanda Norveç U21'e 5-1 mağlup oldu.
Norveç'in galibiyet gollerini 20. dakikada penaltıdan Arnstad, 33. dakikada Nordas, 53 ile 68. dakikalarda Schjelderup ve 61. dakikada Sindre Walle Egeli'den geldi. Türkiye'nin tek sayısını ise 90+2. dakikada Ali Akman kaydetti.
Son maç öncesinde gruptan çıkma şansı bulunmayan milliler elemeleri 13 puanla 4. sırada tamamladı.
1. İtalya: 22 puan
2. Norveç: 19 puan
3. İrlanda: 19 puan
4. TÜRKİYE: 13 puan
5. Litvanya: 11 puan
6. San Marino: 0 puan
İŞTE MAÇIN GOLLERİ: