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Türkiye 0-2 İsviçre (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1’inci Grup 5’inci maçında İsviçre’ye 2-0 mağlup oldu. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 00:16
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Türkiye 0-2 İsviçre (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu.

58'inci dakikada İsviçre'nin golü geldi. Crnogorcevic'in sağ kanattan ceza alanı içine indirdiği topla buluşan Schertenleib, topu ağlara gönderdi: 0-1.

65'inci dakikada İsviçre farkı 2'ye çıkardı. Topu çalan Luyet, ceza sahasında Crnogorcevic'in koşu yoluna pas verdi. Topla buluşan Crnogorcevic, kaleci Selda'yı geçerek topu kaleyle buluşturdu: 0-2.

Maç İsviçre'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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