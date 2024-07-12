Türkiye 0-2 İsviçre (MAÇ SONUCU ÖZET)

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında İsviçre'ye 2-0 mağlup oldu.
58'inci dakikada İsviçre'nin golü geldi. Crnogorcevic'in sağ kanattan ceza alanı içine indirdiği topla buluşan Schertenleib, topu ağlara gönderdi: 0-1.
65'inci dakikada İsviçre farkı 2'ye çıkardı. Topu çalan Luyet, ceza sahasında Crnogorcevic'in koşu yoluna pas verdi. Topla buluşan Crnogorcevic, kaleci Selda'yı geçerek topu kaleyle buluşturdu: 0-2.
Maç İsviçre'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.