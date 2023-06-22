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Bakan Osman Aşkın Bak'tan altın madalya kazanan İsmail Keleş'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Avrupa Oyunları atıcılık branşında altın madalya kazanan İsmail Keleş'i tebrik etti.

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 18:46
Bakan Osman Aşkın Bak'tan altın madalya kazanan İsmail Keleş'e tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları atıcılık branşında altın madalya kazanarak, 10 metre havalı tabancada 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için kota elde eden İsmail Keleş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda erkekler 10 metre havalı tabancada yarışmayı altın madalya ile tamamlayarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanan İsmail Keleş'i kutluyorum. Elde ettiği sonuçla bizleri gururlandıran milli sporcumuza 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum."

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