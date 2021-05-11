Hırvatistan'da tarihi başarı elde eden milli atletler yurda döndü

ürkiye Atletizm Federasyonu Atmalar Koordinatörü Orhan Yüzer, çok başarılı bir şampiyona geçirdiklerini belirterek, "Toplamda 5 madalya kazandık. 3 altın, 2 de bronz madalya elde ettik. Bugüne kadar bizim tarihimizde en iyi Atmalar Kupası'ndaki madalya sayımızdı" dedi. Organizasyonda altın madalya kazanarak Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporculardan Eşref Apak, "80 günümüz kaldı. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Olimpiyatlardan gerçekten çok umutluyuz", Özlem Becerek ise "Şampiyon olmak güzel, İstiklal Marşı'nı okutmak çok daha güzel" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 8-9 Mayıs tarihlerinde Split'te düzenlenen ve 42 ülkeden aralarında olimpiyat şampiyonlarının da bulunduğu uluslararası madalyalı çok sayıda atletin yarıştığı Avrupa Atmalar Kupası'nda tarihinin en iyi sonucunu elde ederek, 5 bireysel madalya ile 1 takım kupası kazandı. Şampiyonanın ardından Türk Milli Takımı kafilesi Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den THY'nin tarifeli uçuşuyla saat 23.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Tarihi başarının mimarları havalimanında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

ORHAN YÜZER: EN İYİ MADALYA SAYIMIZDI

Türkiye Atletizm Federasyonu Atmalar Koordinatörü Orhan Yüzer, olimpiyatlar öncesinde çok önemli bir yarışmaya katıldıklarını ve çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini söyledi. Yüzer, "Toplam 4 kategoride yapıldı yarışmalar. Aynı zamanda Avrupa'nın madalyalı sporcularının katıldığı bir yarışmaydı. Yarışmalara takım olarak U23 kadın, U23 erkek ve büyük kadın kategorilerinde katıldık. Büyük erkeklerde ise iki olimpiyat sporcumuz Özkan Baltacı ve Eşref Apak'ı yarıştırdık. Toplamda 5 madalya kazandık. 3 altın, 2 de bronz madalya elde ettik. Bugüne kadar bizim tarihimizde en iyi Atmalar Kupası'ndaki madalya sayımızdı. Ayrıca madalya sayısı olarak da Polonya'nın ardından ikinci sıradaydık. Çocuklarımız gerçekten çok başarılı sonuçlar elde etti. Madalyaların yanı sıra yapılan dereceler de çok iyiydi. 2022, 2023'ün takımlarını bile şu anda oluşturmuş durumdayız. Bu başarıdaki en büyük katkı, Spor Bakanımızın destekleri ve Federasyon Başkanımızın bize sağladığı imkanlardır. Burada Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"HEDEF OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANMAK"

Avrupa Atma Kupası'na katılan 17 sporcu içinden 3'ünün kesin olarak Tokyo Olimpiyatları'na gideceğini aktaran Orhan Yüzer, "Eşref Apak, Özkan Baltacı ve Eda Tuğsuz ile olimpiyatlara katılmak için çok yakın bir derece elde eden Emel Dereli de yüzde 99 olimpiyat kotasını almış oldu. Bunun yanı sıra genç sporcularımız Özlem Becerek ve Pınar Akyol da sıralamada çok yukarılara çıkarak olimpiyatlara gitme yolunda büyük adım attılar. Şimdi en büyük hedefimiz olimpiyatlarda madalya kazanmak. Bunu da gerçekleştireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

EŞREF APAK: OLİMPİYATLARDAN ÇOK UMUTLUYUZ

Erkekler çekiç atmada yarışan Eşref Apak ise daha önce bir gümüş, bir de bronz madalya aldığı Avrupa Atmalar Kupası'nda bu kez 75.99'luk atışıyla altın madalya kazandı. Şampiyonadaki performansını değerlendiren başarılı sporcu Apak, şunları söyledi:

"Olimpiyat yolundaki ilk müsabakamızı yaptık. Hedefimiz olimpiyat. Ama bunlardan bir tanesi olan ara yarışma Avrupa Atmalar Kupası'ydı. Buraya ben şampiyon olacağım diye gitmedim. Sadece durumumu merak ettim. Antrenmanlarda kaç metre attığımı biliyordum ama yarışmada nasıl bir psikolojide olup kaç metre atacağım diye gittik. Bu yıl Türkiye'de iki yarışmaya girdim, bu üçüncüsü oldu. Ortalamam 76'lar civarındaydı. Bu derece olimpiyatlarda büyük ihtimalle finali getirecektir. Ama biz daha üstü için çalışıyoruz. Rakiplerimi gördüm. Onlardan bir adım önde olduğumu gördüm. 80 günümüz kaldı. İnşallah güzel sonuçlar alacağız. Olimpiyatlardan gerçekten çok umutluyuz."

ÖZLEM BECEREK: AVRUPA ŞAMPİYONU OLMAK GÜZEL, İSTİKLAL MARŞI'NI OKUTMAK ÇOK DAHA GÜZEL

Avrupa Atmalar Kupası disk atma yarışmasında 57.02'lik derecesi ile altın madalya kazanan Özlem Becerek de büyük mutluluk yaşadığını vurguladı, "Avrupa şampiyonu olmak gerçekten güzel bir duygu. İstiklal Marşı'nı okutmak çok daha güzel. Gururlandırdığım aileme, yakınlarıma ve arkadaşlarıma da destekleri için çok teşekkür ederim" dedi.