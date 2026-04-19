Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Diğer Ligler

Benfica, deplasmanda Sporting CP'yi devirdi!

Portekiz Süper Ligi'nin 30. haftasında Sporting Lizbon, Benfica'yı konuk etti. Heyecan seviyesinin bir saniye bile düşmediği maçı Benfica kazanmayı bildi. İşte ayrıntılar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 23:43
Benfica, deplasmanda Sporting CP'yi devirdi!

Portekiz Süper Ligi'nin 30. haftasında Sporting Lizbon ile Benfica, Estadio Jose Alvalade'de kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan Lizbon derbisini konuk ekip Benfica, uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Sporting, 19. dakikada Luis Suarez ile penaltı fırsatından yararlanamadı. Benfica ise 27. dakikada Andreas Schjelderup'un penaltıdan kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi ekip, 72. dakikada Hidemasa Morita ile eşitliği sağladı. Mücadele beraberlikle sona erecek derken sahneye çıkan eski Beşiktaşlı Rafa Silva, 90+3. dakikada attığı golle Benfica'ya galibiyeti getirdi.

ZİRVE YARIŞI ALEV ALDI!

Bu sonuçla ligde namağlup unvanını sürdüren Benfica, puanını 72'ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti. Sporting Lizbon ise 70 puanda kalarak üçüncü sıraya geriledi ve lider Porto ile arasındaki fark 5 puana çıktı.

Gelecek hafta Benfica sahasında Moreirense'yi ağırlayacak. Sporting Lizbon ise AVS ile karşı karşıya gelecek.

