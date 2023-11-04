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Al Nassr 2-0 Al Khaleej (Maç sonucu ÖZET)

Suudi Arabistan Pro Lig 12. hafta maçında Al Nassr, Ronaldo'nun yıldızlaştığı maçta sahasında ağırladığı Al Khaleej'i 2-0 mağlup etti.

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 23:18
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Al Nassr 2-0 Al Khaleej (Maç sonucu ÖZET)

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr ile Al Khaleej, 12. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.

King Saud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Al Nassr 2-0 kazanırken goller 26. dakikada Cristiano Ronaldo ve 58. dakikada Aymeric Laporte'den geldi. Laporte'nin golünde asisti Cristiano Ronaldo yaptı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisi 3 maça çıkan Al Nassr 28 puana ulaşırken, Al Khaleej 10 puanda kaldı.

Pro Lig 13. hafta karşılaşmasında Al Nassr deplasmanda Al Wehda'a konuk olacak, Al Khaleej ise sahasında Al Tai'yi ağırlayacak.

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