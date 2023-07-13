Haberler Diğer Ligler TRANSFER HABERİ | Milan Chelsea'den Christian Pulisic'i renklerine bağladı!

TRANSFER HABERİ | Milan Chelsea'den Christian Pulisic'i renklerine bağladı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, İngiltere'nin Chelsea takımından ABD'li futbolcu Christian Pulisic'i transfer etti. İşte detaylar...

Diğer Ligler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 22:28
TRANSFER HABERİ | Milan Chelsea'den Christian Pulisic'i renklerine bağladı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, İngiltere'nin Chelsea takımından ABD'li futbolcu Christian Pulisic'i transfer etti.

Milan Kulübü, 24 yaşındaki kanat oyuncusu ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunan Pulisic'in 11 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İngiltere basınında, transferin 20 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Kariyerine Borussia Dortmund'da başlayan Pulisic, 2019'da 58 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. Birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadığı Chelsea'de 145 maça çıkan ABD'li futbolcu, 26 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Adana Demirspor'a! İmza için İstanbul'a geldi...
Son dakika: Galatasaray Angelino'yu resmen açıkladı! İşte maliyeti
F.Bahçe'den G.Saray'ı kızdıracak hamle!
Beşiktaş yıldız isim için devreye girdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Siirt Üniversitesi şampiyon!
Ozan Kabak'tan Kim Min Jae için övgü dolu sözler!
KPSS giriş belgesi sorgula 2023
2023 KPSS sınav yerleri belli oldu!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pulisic resmen Milan'da! Pulisic resmen Milan'da! 22:28
Angelino G.Saray'da ilk antrenmanına çıktı! Angelino G.Saray'da ilk antrenmanına çıktı! 22:26
Beşiktaş yıldız isim için devreye girdi! Beşiktaş yıldız isim için devreye girdi! 21:05
G.Saray Angelino'yu resmen açıkladı! Detaylar belli oldu G.Saray Angelino'yu resmen açıkladı! Detaylar belli oldu 20:38
Türkiye - İtalya | CANLI Türkiye - İtalya | CANLI 20:15
F.Bahçe'den G.Saray'ı kızdıracak hamle! F.Bahçe'den G.Saray'ı kızdıracak hamle! 19:53
Daha Eski
Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu! Kanarya aradığı kanadı Ada'da buldu! 19:15
Süper Lig fikstür çekim tarihi belli oldu Süper Lig fikstür çekim tarihi belli oldu 18:37
Hazırlık maçında kazanan Alanyaspor! Hazırlık maçında kazanan Alanyaspor! 18:36
Yiğido'dan gollü prova! Yiğido'dan gollü prova! 18:33
Süper Lig devinden stopere Kamerun duvarı! Süper Lig devinden stopere Kamerun duvarı! 18:23
Wimbledon'da tek kadınlarda ilk finalist belli oldu Wimbledon'da tek kadınlarda ilk finalist belli oldu 17:01