TRANSFER HABERİ | Milan Chelsea'den Christian Pulisic'i renklerine bağladı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan, İngiltere'nin Chelsea takımından ABD'li futbolcu Christian Pulisic'i transfer etti.

Milan Kulübü, 24 yaşındaki kanat oyuncusu ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu. Kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunan Pulisic'in 11 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İngiltere basınında, transferin 20 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Kariyerine Borussia Dortmund'da başlayan Pulisic, 2019'da 58 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu. Birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşadığı Chelsea'de 145 maça çıkan ABD'li futbolcu, 26 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.