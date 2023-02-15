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Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı'ndan depremzedelere büyük yardım

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve Türkiye'yi derinden sarsan asrın felaketi sonrası başlayan seferberlik tüm hızıyla sürüyor. Sivil Toplum Kuruluşları da depremzedelere yardım etmek için çalışmalarına devam ederken, Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı, Kahramanmaraş'a oba kurmaya hazırlanıyor.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2023 Çarşamba 09:41
Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı'ndan depremzedelere büyük yardım

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan asrın deprem felaketi sonrası depremzedeler için atılacak adımlar peş peşe açıklanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıkladığı desteklerin ardından Sivil Toplum Kuruluşları da depremzedeler için adeta seferber oldu. Dünya Etnospor Konfederasyonu ve Okçular Vakfı da asrın felaketi sonrası depremzedeler için dev bir adım atmaya hazırlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ'A OBA KURULACAK

Sabah'ın haberine göre; Bilal Erdoğan yönetimindeki Dünya Etnospor Konfederasyonu da depremzedelerin konaklama sorununu çözmek için harekete geçti. Konfederasyon, Kazakistan ve Kırgızistan Cumhuriyetleriyle beraber, AFAD koordinasyonuyla çadırların kurulumuna başladı.

Ayrıca yine Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyeti üyesi olduğu Okçular Vakfı da benzer bir çalışma yürütüyor. Vakıf, Ahlat ve Malazgirt oba alanlarındaki 100 adet çadırı Kahramanmaraş'a kurmak için hazırlıklara başladı. Çalışmaların AFAD koordinasyonunda ilerlediği bildirildi.

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