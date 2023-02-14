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THY Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Busto Arsizio’dan depremzedelere destek

THY Kadın Voleybol Takımı’nın, CEV Kupası play-off turunda karşılaşacağı İtalyan ekibi Busto Arsizio, maçın bilet gelirlerini depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 15:02
THY Kadın Voleybol Takımı'nın rakibi Busto Arsizio’dan depremzedelere destek
THY Kadın Voleybol Takımı'nın, CEV Kupası play-off turunda karşılaşacağı İtalyan ekibi Busto Arsizio, yarın oynayacak maçın tüm bilet gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

İtalyan temsilcisi Busto Arsizio, THY Kadın Voleybol Takımı ile yarın oynayacakları CEV Kupası play-off turu rövanş maçında elde edilecek tüm bilet gelirinin, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerden etkilenenlere bağışlanacağını duyurdu. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın biletlerinin 10 Euro'dan satılacağı ve elde edilen gelirin depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yardım kurumlarına aktarılacağı belirtildi.

CEV, 7 Şubat'ta oynanması planlanan THY - Busto Arsizio play-off turu rövanş müsabakasının, Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından 15 Şubat'ta İtalya'da oynanmasına karar vermişti. THY Kadın Voleybol Takımı, play-off turu ilk maçını 3-0 kazanmıştı.
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