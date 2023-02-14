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Osman Çakmak da yardıma koştu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım çalışmalarına katılan Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Hatay'da depremzedelerin yardımına koştu. Hatay'daki depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda yardım kolilerinin yüklenmesine, indirilmesine yardım eden Osman Çakmak, depremden etkilenen aileler ve çocuklarıyla da bir araya gelerek görüşmelerde bulundu. Çakmak, "Bu yaraları hep beraber saracağız" dedi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 06:50
Osman Çakmak da yardıma koştu
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım çalışmalarına katılan Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Hatay'da depremzedelerin yardımına koştu. Hatay'daki depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda yardım kolilerinin yüklenmesine, indirilmesine yardım eden Osman Çakmak, depremden etkilenen aileler ve çocuklarıyla da bir araya gelerek görüşmelerde bulundu. Çakmak, "Bu yaraları hep beraber saracağız" dedi.
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