Haberler Deprem Hataysporlu Christian Atsu'nun ailesi ve arkadaşları Hatay'a geldi!

Hataysporlu Christian Atsu'nun ailesi ve arkadaşları Hatay'a geldi!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 10 ili etkileyen depremin ardından Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor'un oyuncusu Christian Atsu enkaz altında kalmıştı. Ganalı oyuncunun ailesi ve arkadaşlarını Hatay'a geldi.

Deprem Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 09:25
Hataysporlu Christian Atsu'nun ailesi ve arkadaşları Hatay'a geldi!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinin ardından Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu enkaz altında kalmıştı.

Hataysporlu Christian Atsu'nun ailesi ve arkadaşları Hatay'a geldi!

Atsu'nun yakın arkadaşları ve aile üyeleri de dün itibariyle Hatay'a geldi. Enkaz çalışmalarını yakından takip eden Atsu ailesi, gelecek olumlu bir haberi bekliyor.

Hataysporlu Christian Atsu'nun ailesi ve arkadaşları Hatay'a geldi!

GANA HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Vatan'ın haberine göre; İnsan hakları ve yardım kuruluşu olarak ülkede hizmet veren Crime Check Foundation, Gana hükümetine bir çağrıda bulunarak, milli futbolcunun Hatay'daki arama-kurtarma çalışmalarına hükümetin katılmasını talep etti.

Hataysporlu Christian Atsu'nun ailesi ve arkadaşları Hatay'a geldi!

ESSIEN'DEN MESAJ

Hala kendisine ulaşılamayan Ganalı futbolcuyla ilgili Chelsea'de beraber top koşturduğu eski futbolcu Essien'den mesaj geldi. Michael Essien, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arkadaşım Christian Atsu'nun hayatta olduğunu umuyor ve dua ediyorum. Kalbim, başta bu trajedinin kurbanlarının aileleri olmak üzere tüm Türkiye ve Suriye halklarıyla birlikte" dedi.

Hataysporlu Christian Atsu'nun ailesi ve arkadaşları Hatay'a geldi!

Öte yandan Gana Milli Takımı kaptanı Andre Ayew, yakın arkadaşı olduğunu belirttiği Christian Atsu'nun durumundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Ayew, "Tüm Gana kendisinin iyi olması için dua ediyor" ifadelerini kullandı.

Hataysporlu Christian Atsu'nun ailesi ve arkadaşları Hatay'a geldi!

KEVIN SONI: HER GÜN DUA EDİYORUM

Hataysporlu futbolculardan Kevin Soni deprem gecesinde Christian Atsu ile telefonda görüştüğünü ifade etti. Christian Atsu ile telefonda konuşan son kişi olduğunu belirten Kevin Soni, "Christian Atsu ile telefonda konuşuyordum. Pazar günü frikik golü atmıştı ve ona iyi oynadığını ve performansını beğendiğini söylemiştim.

Hataysporlu Christian Atsu'nun ailesi ve arkadaşları Hatay'a geldi!

Ama bunun son konuşmamız olduğunu bilmiyordum. İki saat sonra başka bir haber alamadım. Bana arkadaşımın ölmüş olabileceği söylendi, bu seni çıldırtmaya yeter. Kesinlikle onunla telefonda konuşan son kişi benim. Bunu söylemekten gurur duymuyorum ama sağ salim buluruz inşallah. Bunun için her gün dua ediyorum" dedi.

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