Hataysporlu Christian Atsu'nun ailesi ve arkadaşları Hatay'a geldi!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinin ardından Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu enkaz altında kalmıştı.
Atsu'nun yakın arkadaşları ve aile üyeleri de dün itibariyle Hatay'a geldi. Enkaz çalışmalarını yakından takip eden Atsu ailesi, gelecek olumlu bir haberi bekliyor.
GANA HÜKÜMETİNE ÇAĞRI
Vatan'ın haberine göre; İnsan hakları ve yardım kuruluşu olarak ülkede hizmet veren Crime Check Foundation, Gana hükümetine bir çağrıda bulunarak, milli futbolcunun Hatay'daki arama-kurtarma çalışmalarına hükümetin katılmasını talep etti.