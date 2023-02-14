Adı artık statta yaşayacak

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat, acı depremde hayatını kaybetmişti. Bolat'ın adı memleketi Giresun'un Yağlıdere ilçesindeki stada verildi. Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, yaptığı açıklamada Vali Enver Ünlü'nün talimatıyla Yağlıdere İlçe Stadı'nın isminin Saruhan Bolat İlçe Stadı olarak değiştirildiğini belirtti. İbaş, Saruhan Bolat'ın isminin yaşatılması noktasında Vali Ünlü'ye, şahsı ve ilçe adına teşekkür etti. İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat, depremde hayatını kaybetmiş, 23 yaşındaki oyuncunun cenazesi, 10 Şubat Cuma günü memleketi Giresun'un Yağlıdere ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verilmişti.