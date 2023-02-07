SON DAKİKA ADIYAMAN'DA DEPREM | Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Merkez üssü neresi?

SON DAKİKA ADIYAMAN'DA DEPREM | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sabahın ilk saatlerinde Adıyaman'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin artçısı olduğu düşünülen sarsıntının enkaz alanlarındaki hasarı artırmasından endişe ediliyor.

ADIYAMAN'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE? MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD, Adıyaman'daki artçı sarsıntının şiddetini 5,3 olarak açıkladı. Sabah saat 06.13'te meydana gelen sarsıntının merkez üssü ise Gölbaşı olarak kaydedildi. Yerin 8,13 km derinliğinde gerçekleşen depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

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