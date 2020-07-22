Horoz'a prim dopingi
Süper Lig’e veda eden Ankaragücü’nden sahasında puan alması halinde ligde kalacak olan Denizli’de yönetimin, süper bir prim vadettiği öğrenildi.
Düşmeme mücadelesi veren Denizlispor'da camia kenetlendi. Beraberlik halinde dahi hiçbir hesap yapmadan yoluna Süper Lig'de devam edecek yeşil-siyahlılarda yönetimin de takıma 'süper' prim vereceği öğrenildi. Sezona iyi başlamasına rağmen lige verilen aranın ardından düşüşe geçen Denizlispor'da teknik ekip ve futbolcuların da A.Gücü müsabakasına çok hırslı hazırlandıkları bildirildi.
İPLER ELİMİZDE
Denizli'de teknik sorumlu Levent Kartop da camiaya, "İçiniz rahat olsun" mesajını gönderdi. Final gibi maçta gerekeni yapacaklarını vurgulayan Kartop, "Alanya'da 90+5'te golü yemeseydik, bu durumu yaşamayacaktık. Ancak her şerde bir hayır var. İpler elimizde. Takımımızı ligde tutacağız" diye iddialı konuştu.
- 22.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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