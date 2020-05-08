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08 Mayıs 2020, Cuma
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Denizlispor: Hugo haberi yalan

Denizlispor: Hugo haberi yalan

Denizlispor'da Hugo 'nın idmanda yer almaması üzerine, golcü futbolcunun corona virüsü nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddiaları gündeme gelmişti. asılsız olduğunu açıklayan yeşil-siyahlı yönetim, Rodallega'nın adale ağrısı nedeniyle antrenmanda yer almadığını, forvetin takımla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Denizlispor'da Hugo 'nın idmanda yer almaması üzerine, golcü futbolcunun corona virüsü nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddiaları gündeme gelmişti. asılsız olduğunu açıklayan yeşil-siyahlı yönetim, Rodallega'nın adale ağrısı nedeniyle antrenmanda yer almadığını, forvetin takımla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

  1. 8.5.2020
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