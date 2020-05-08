Denizlispor: Hugo haberi yalan
Denizlispor'da Hugo Rodallega'nın idmanda yer almaması üzerine, sosyal medyada golcü futbolcunun corona virüsü nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddiaları gündeme gelmişti. Haberlerin asılsız olduğunu açıklayan yeşil-siyahlı yönetim, Rodallega'nın adale ağrısı nedeniyle antrenmanda yer almadığını, Kolombiyalı forvetin takımla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
Denizlispor'da Hugo Rodallega'nın idmanda yer almaması üzerine, sosyal medyada golcü futbolcunun corona virüsü nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddiaları gündeme gelmişti. Haberlerin asılsız olduğunu açıklayan yeşil-siyahlı yönetim, Rodallega'nın adale ağrısı nedeniyle antrenmanda yer almadığını, Kolombiyalı forvetin takımla çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
- 8.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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