Fenerbahçe'de Fred: Takımımla gurur duyuyorum!

Fenerbahçe'de Fred: Takımımla gurur duyuyorum!

Fenerbahçe'de Fred, 1-1'lik skorla berabere kaldıkları Galatasaray derbisini değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 22:31
Fenerbahçe'de Fred: Takımımla gurur duyuyorum!

Fenerbahçe'de Fred, 1-1'lik skorla berabere kaldıkları Galatasaray derbisini değerlendirdi.

İŞTE FRED'İN SÖZLERİ:

Çok mutluyum, Fenerbahçe'de 100. maçıma çıktım. Takımımla gurur duyuyorum. Burada 3. yılım, Fenerbahçe'de olduğum için mutluyum. Fenerbahçe benim ailem. Maçı hak ettik. Çok iyi oynadık. Bir gol attık son dakikalarda ama yarattığımız fırsatlar vardı, değerlendirseydik daha iyi olacaktı bizler için. Bu fırsatları maalesef değerlendiremedik. Kazanabilirdik. Oyun çok durdu. Verilen uzatma çok kısaydı, maç daha da uzayabilirdi bence. Takımımla gurur duyuyorum. Herkes birlikte aynı istikamette hareket etti. Maalesef bugün 1 elde ettik, hala yarıştayız. Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Dev derbide kazanan çıkmadı!
