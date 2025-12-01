CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek: Çok güzel günlerin habercisi...

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek: Çok güzel günlerin habercisi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 22:39 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 22:56
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek: Çok güzel günlerin habercisi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında dev derbide Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmadan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'de İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL YÜKSEK'İN SÖZLERİ:

Zor bir maçtı. Liderle oynadık. Kazanmayı isterdik. İlk yarıda bize yakışmayan bir oyun vardı. İkinci yarı gerçek futbolumuzu gösterdik. Galibiyeti de hak ettik. Son dakikadaki gol, çok güzel günlerin habercisi olacaktır. Taraftarımız çok güzel bir koreografi hazırladı. Gönül isterdi ki onlara 3 puan hediye edelim. Bence ilk yarıda topu tutmakta zorlandık.

Sürekli uzun vurma seçeneğine gittik. Topu daha çok tutsaydık daha çok pozisyona girebilirdik. İkinci yarı oyunu tamamen aldık ve son dakikada golü attık. Tebrik ederim takımı mücadeleden ötürü. 90. dakikaya kadar mükemmel mücadele vardı. İki takımı ve hakemi tebrik ederim. Koreografi nedeniyle taraftarımıza teşekkür ederim. Tüylerimiz diken diken oldu. Onları 3 puanla evlerine göndermek isterdik ama olmadı.

6
