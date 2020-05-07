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07 Mayıs 2020, Perşembe
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‘İyi bir izleteceğiz’

‘İyi bir Denizli izleteceğiz’

Denizlispor, sosyal mesafe kuralına uyarak günde 1 saat yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Denizlispor, sosyal mesafe kuralına uyarak günde 1 saat yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör , "Ara verilmeden önce çok iyi bir ivme yakalamıştık. Bu durumu en az hasarla atlatmak için çalışma programı hazırladık. Taraftarlarımız endişe etmesin, iyi bir izletmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

  1. 7.5.2020
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