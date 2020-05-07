‘İyi bir Denizli izleteceğiz’
Denizlispor, sosyal mesafe kuralına uyarak günde 1 saat yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.
Denizlispor, sosyal mesafe kuralına uyarak günde 1 saat yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun, "Ara verilmeden önce çok iyi bir ivme yakalamıştık. Bu durumu en az hasarla atlatmak için çalışma programı hazırladık. Taraftarlarımız endişe etmesin, iyi bir Denizli izletmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
- 7.5.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
‘İyi bir Denizli izleteceğiz’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.