İspanya - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

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EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. İspanya ile Andorra kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İspanya - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSPANYA - ANDORRA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İspanya - Andorra maçı 5 Haziran Çarşamba günü saat 22:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.