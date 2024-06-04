BİM AKTÜEL KATALOG 4 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Yarım yağlı dilimli tost peyniri Onur 1000 g: 185 TL
Yarım yağlı tost peyniri Kuzucu 1500 g: 249 TL
Labne Kerem 3*180 g: 74,50 TL
Yarım yağlı yoğurt Dost 5 kg: 147,50 TL
Az yağlı beyaz peynir Aknaz 1 kg: 99 TL
Yarım yağlı dilimli tost peyniri Onur 1000 g: 185 TL
Güneş koruyucu jel krem Nivea 175 ml: 345 TL
Nemlendirici çocuk güneş kremi Nivea 150 ml: 345 TL
Güneş koruyucu sprey Garnier Ambre Solaire 15 ml: 375 TL
Bronzlaştırıcı güneş yağı Nivea 200 ml: 295 TL
Q10 sıkılaştırıcı vücut losyonu Nivea 250 ml: 95 TL
Sıvı bulaşık deterjanı Fairy 2600 ml: 129 TL
Islak havlu Lovely Deep Fresh 100'lü: 25 TL
Bebek bezi ultra fırsat paketi Molfix: 285 TL
Yüzey temizleyici Doa 1 L: 25,50 TL
Krem gold cif 500 ml: 26,50 TL
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