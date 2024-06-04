Haberler Haberler BİM AKTÜEL KATALOG 4 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOG 4 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Bim'de bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri indirim rüzgarları estiren Bim zincir marketleri, aktüel ürünlerle raflarıyla dolduruyor. 4 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 10:40
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BİM AKTÜEL KATALOG 4 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Yarım yağlı dilimli tost peyniri Onur 1000 g: 185 TL
Yarım yağlı tost peyniri Kuzucu 1500 g: 249 TL
Labne Kerem 3*180 g: 74,50 TL
Yarım yağlı yoğurt Dost 5 kg: 147,50 TL
Az yağlı beyaz peynir Aknaz 1 kg: 99 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 4 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Güneş koruyucu jel krem Nivea 175 ml: 345 TL
Nemlendirici çocuk güneş kremi Nivea 150 ml: 345 TL
Güneş koruyucu sprey Garnier Ambre Solaire 15 ml: 375 TL
Bronzlaştırıcı güneş yağı Nivea 200 ml: 295 TL
Q10 sıkılaştırıcı vücut losyonu Nivea 250 ml: 95 TL

BİM AKTÜEL KATALOG 4 HAZİRAN | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?

Sıvı bulaşık deterjanı Fairy 2600 ml: 129 TL
Islak havlu Lovely Deep Fresh 100'lü: 25 TL
Bebek bezi ultra fırsat paketi Molfix: 285 TL
Yüzey temizleyici Doa 1 L: 25,50 TL
Krem gold cif 500 ml: 26,50 TL

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