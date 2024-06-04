EKPSS KURA GEÇ BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM EKPSS kura geç başvuru ücreti ne kadar? Nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

EKPSS KURA GEÇ BAŞVURU 2024 | Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ardından kura çekimi için başvuru sürecinin sona ermesinin ardından başvuruyu kaçıran adaylara ikinci bir şans veriliyor. 4 Haziran Salı günü ÖSYM AİS ekranından yapılacak geç başvurular için araştırmalar hız kazandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adayların başvuru yapabileceği EKPSS kura geç başvurusı hakkında sorgulanan 'ÖSYM EKPSS kura geç başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?' sorularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2024 EKPSS KURA GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM başvuru ve sınav takvimi kapsamında EKPSS kurasına geç başvurular 4 - 5 Haziran tarihleri arasında alınacak. 4 Haziran Salı günü saat 10.00'da açılacak olan geç başvuru ekranından yapılacak işlemler, 5 Haziran Çarşamba günü saat 23.59'a kadar tamamlanacak. Aksi halde adayın başvurusu geçerli olmayacak.

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2024 EKPSS KURA GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, EKPSS kura geç başvuru ücreti 75 TL olarak belirlendi.

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2024 EKPSS KURA BAŞVURUSUNDA ENGEL ORANI KAÇ OLMALI?

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecektir.

ÖSYM EKPSS KURA GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yukarıdaki linke tıklayan adaylar, açılan ekranda kendilerinden istenen TC Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresini girerek başvurularını yapabilirler.

Daha önce ÖMSS/EKPSS'ye başvuran ve engel durumuna ilişkin bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar için tekrar Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi DÜZENLENMEYECEKTİR. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı olan ve eğitim bilgilerinde değişiklik bulunmayan adaylar ÖSYM'nin internet sitesinden 2024 EKPSS/KURA'ya başvurularını bireysel olarak yapabileceklerdir.

İlk defa sınava girecek adaylar, EKPSS veya kuraya başvuracak adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde EKPSS/KURA için gereken engel grubu bilgisi bulunmayan veya EKPSS/KURA engel grubu bilgisinde değişiklik olan adaylar için Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi düzenlenecektir.

Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi, her aday için görevli tarafından 3 nüsha düzenlenerek aday ve görevli tarafından imzalanacaktır (İmza atamayacak durumda olan engelli adaylar için imza alanına uyarı yazınız.) 3 nüsha olarak düzenlenen ve imzalanan bu belgenin bir nüshası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünde, bir nüshası adayda kalacaktır. Diğer nüsha ise aday tarafından başvurunun yapıldığı ÖSYM Başvuru Merkezi görevlisine teslim edilecektir.

Kuraya başvuracak adaylar için düzenlenen Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesinde adayın sadece engel grubu yazılacak, engeline ilişkin diğer bilgiler boş bırakılacaktır.

2024 EKPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM EKPSS KURA KİMLER BAŞVURABİLİR?

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir. EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecektir. 2024-Kura'ya başvuracak adayların Ek'te yer alan 2024-EKPSS/Kura Başvuru Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.