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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ BAYRAM TATİLİ | Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanıyor. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram tatilinin kaç gün olacağıyla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan Erdoğan başkanlığında kurulan hükümet 1 yılını doldururken bu sürede hangi çalışmalara imza atıldığı da toplantının ardından kamuoyu ile paylaşılacak. Peki bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil olacak mı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 10:20 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 10:50
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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ BAYRAM TATİLİ | Bayram tatili kaç gün? Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil olacak mı?

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ BAYRAM TATİLİ | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bayram tatili gündemiyle toplanıyor. 80 milyon vatnadaşın merak ettiği 'Bayram tatili 9 gün olacak mı?' sorusu, toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklamasıyla yanıt bulacak. 28 Mayıs seçimlerinde ilk yıl geride kalırken Kabine'nin diğer gündemi ise bir yıl boyunca imza atılan işler olacak. İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 Haziran Salı günü Beştepe'de toplanacak. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantı saat 14.30'da başlayacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN? KURBAN BAYRAMI'NDA 9 GÜN TATİL OLACAK MI?

Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olması bekleniyor. Kabine toplantısında bu konunun ele alınılması beklenirken bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlayıp 19 Haziran'da sona erecek. 14 Haziran Cuma günü okullar yaz tatiline gireceği içim bayram tatilinin 9 gün olacağı tahmin ediliyor.

KABİNE'NİN GÜNDEMİ YOĞUN

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında bir dizi önemli mesele masaya yatırılacak.

Öncelikli olarak ekonomi programı üzerinde durulacak. Bu bağlamda, alım gücünü artırmaya yönelik önlemler ve fahiş fiyatlarla mücadele konusunda alınan tedbirlerin sonuçları değerlendirilecek.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi terörle mücadele olacak. Bu kapsamda, terörle mücadeleye ilişkin son gelişmeler ve stratejiler gözden geçirilecek.

Ayrıca, hazırlıkları süren 9'uncu Yargı Paketi'nin mevcut durumu ele alınacak. Bu paketle ilgili yapılan çalışmalar ve atılacak adımlar üzerinde durulacak.

Son olarak, bölgesel gelişmeler de toplantının önemli konuları arasında yer alacak. Özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ateşkes çabaları hakkında detaylı değerlendirmeler yapılacak.

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