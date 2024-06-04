ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 5 - 18 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Eti Burçak Hindistan Cevizli Kremalı/Limonlu: 36 TL
Ülker Saklıköy Fındık Kremalı Bisküvi - Çikolata Kremalı Bisküvi: 29,90 TL
Ülker Taç Kraker Çörekotlu 3'lü: 27,50 TL
Ülker Çizi 4'lü: 24,50 TL
Torku Kakao-Sade Gofret: 19,90 TL
Eti Burçak Hindistan Cevizli Kremalı/Limonlu: 36 TL
Karmen Sütlü-Bitter Madlen Çikolata: 79,50 TL
Karmen Spesiyal Çikolata: 79,50 TL
Karmen Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata: 79,50 TL
Karmen Bütün Fındıklı Çikolata Kristal Kutu: 89,50 TL
Kent Toffy: 59,50 TL
Ülker Çokomel: 85 TL
Ülker Toffe-Bonbon Çeşitleri: 63,50 TL
Ülker Lokumcuk: 59 TL