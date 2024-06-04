Haberler Haberler ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 5 - 18 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 5 - 18 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla bayram alışverişini başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta bayram çikolatasından şekerlemelere, tatlıdan kolonyaya birçok ürün, büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 5 - 18 Haziran kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 10:31 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024 Salı 10:40
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ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 5 - 18 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Eti Burçak Hindistan Cevizli Kremalı/Limonlu: 36 TL
Ülker Saklıköy Fındık Kremalı Bisküvi - Çikolata Kremalı Bisküvi: 29,90 TL
Ülker Taç Kraker Çörekotlu 3'lü: 27,50 TL
Ülker Çizi 4'lü: 24,50 TL
Torku Kakao-Sade Gofret: 19,90 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 5 - 18 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Karmen Sütlü-Bitter Madlen Çikolata: 79,50 TL
Karmen Spesiyal Çikolata: 79,50 TL
Karmen Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata: 79,50 TL
Karmen Bütün Fındıklı Çikolata Kristal Kutu: 89,50 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 5 - 18 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Kent Toffy: 59,50 TL
Ülker Çokomel: 85 TL
Ülker Toffe-Bonbon Çeşitleri: 63,50 TL
Ülker Lokumcuk: 59 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 5 - 18 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Neve Cevizli Baklava: 99 tL
Un Kurabiyesi: 43,50 TL
Ezgi Beypazarı Kurusu: 65 TL
Hünnop Keçi Sütlü Bebe Bisküvisi: 34,90 TL

ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 5 - 18 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

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ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 5 - 18 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

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